Récital piano de Constant Despres Eglise Saint-Léon Anglet
vendredi 23 octobre 2026 · Eglise Saint-Léon · Anglet
Informations pratiques
Constant Despres : L’Éclat d’un Prodige entre Mondes et Styles
Né en 2006 dans une lignée de musiciens, Constant Despres incarne une nouvelle génération de pianistes au talent fulgurant et à l’esprit curieux. Révélé au grand public dès ses 9 ans par l’émission Prodiges, il a depuis confirmé son ascension au CNSM de Paris dans la classe de Marie-Josèphe Jude. Lauréat de nombreux concours internationaux, il s’est déjà illustré sur les scènes les plus prestigieuses, de la Halle aux Grains de Toulouse au Stade Pierre Mauroy devant 45 000 spectateurs.
Ce récital vous invite à un voyage à travers les Amériques du XXe siècle, où le piano épouse les pulsations du jazz et des folklores. Des étincelantes transcriptions de Gershwin par Earl Wild aux mélodies de Broadway (Bernstein, Arlen), le parcours file vers le Sud. Les paysages luxuriants de Villa-Lobos, la finesse des Ponteios de Guarnieri et la fougue tellurique des Danses d’Argentinas de Ginastera tissent une fresque vibrante, oscillant entre nostalgie urbaine et éclat virtuose.
Programme
Earl Wild (1915–2010)
7 Virtuoso Études d’après Gershwin
Liza
Somebody Loves Me
The Man I Love
Embraceable You
Oh, Lady Be Good
I Got Rhythm
Fascinating Rhythm
Leonard Bernstein (1918–1990)
On the Town – « Some Other Time »
Heitor Villa-Lobos (1887–1959)
Ciclo Brasileiro (extraits)
• Impressões Sertanejas
• Dança do Índio Branco
New York Skyline Melody
Ondulando
Camargo Guarnieri (1907–1993)
Ponteios (extraits)
• Ponteio n° 30
• Ponteio n° 36
Alberto Ginastera (1916–1983)
Danzas Argentinas, Op. 2
• Danza del viejo boyero
• Danza de la moza donosa
• Danza del gaucho matrero
Harold Arlen (1905–1986)
Somewhere Over the Rainbow
(arrangement pour piano)
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