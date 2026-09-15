Récital piano de Constant Despres Eglise Saint-Léon Anglet

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Constant Despres : L’Éclat d’un Prodige entre Mondes et Styles

Né en 2006 dans une lignée de musiciens, Constant Despres incarne une nouvelle génération de pianistes au talent fulgurant et à l’esprit curieux. Révélé au grand public dès ses 9 ans par l’émission Prodiges, il a depuis confirmé son ascension au CNSM de Paris dans la classe de Marie-Josèphe Jude. Lauréat de nombreux concours internationaux, il s’est déjà illustré sur les scènes les plus prestigieuses, de la Halle aux Grains de Toulouse au Stade Pierre Mauroy devant 45 000 spectateurs.

Ce récital vous invite à un voyage à travers les Amériques du XXe siècle, où le piano épouse les pulsations du jazz et des folklores. Des étincelantes transcriptions de Gershwin par Earl Wild aux mélodies de Broadway (Bernstein, Arlen), le parcours file vers le Sud. Les paysages luxuriants de Villa-Lobos, la finesse des Ponteios de Guarnieri et la fougue tellurique des Danses d’Argentinas de Ginastera tissent une fresque vibrante, oscillant entre nostalgie urbaine et éclat virtuose.

Programme

Earl Wild (1915–2010)

7 Virtuoso Études d’après Gershwin

Liza

Somebody Loves Me

The Man I Love

Embraceable You

Oh, Lady Be Good

I Got Rhythm

Fascinating Rhythm

Leonard Bernstein (1918–1990)

On the Town – « Some Other Time »

Heitor Villa-Lobos (1887–1959)

Ciclo Brasileiro (extraits)

• Impressões Sertanejas

• Dança do Índio Branco

New York Skyline Melody

Ondulando

Camargo Guarnieri (1907–1993)

Ponteios (extraits)

• Ponteio n° 30

• Ponteio n° 36

Alberto Ginastera (1916–1983)

Danzas Argentinas, Op. 2

• Danza del viejo boyero

• Danza de la moza donosa

• Danza del gaucho matrero

Harold Arlen (1905–1986)

Somewhere Over the Rainbow

(arrangement pour piano)