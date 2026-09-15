Récital piano de Jaeden Izik-Dzurko Eglise Saint-Léon Anglet
mercredi 18 novembre 2026 · Eglise Saint-Léon · Anglet
Informations pratiques
Jaeden Izik-Dzurko : De Paris à l’intime
Le jeune pianiste canadien Jaeden Izik-Dzurko, lauréat du prestigieux Concours de Leeds 2024 et membre du Borletti-Buitoni Trust, s’impose par sa virtuosité et sa profonde sensibilité.
Son programme associe la clarté et l’élégance française de Poulenc (Suite pour piano) et de Ravel (Le Tombeau de Couperin, Oiseaux tristes) à la poésie intime de Fauré (Nocturnes, Prélude et fugue). Il s’achève sur le romantisme puissant du Prélude, Choral et Fugue de César Franck, offrant un voyage musical d’une grande exigence expressive.
Programme
Francis Poulenc
Suite pour piano, FP 19
Maurice Ravel
Miroirs, M. 43 – III. Oiseaux tristes
Le Tombeau de Couperin, M. 68
Entracte
Gabriel Fauré
Nocturne n° 2 en si majeur, op. 33, n° 2
Prélude et fugue en mi mineur, op. 46
Nocturne n° 13 en si mineur, op. 119
César Franck
Prélude, Choral et Fugue, FWV 21
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