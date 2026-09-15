Récital piano de Jaeden Izik-Dzurko Eglise Saint-Léon Anglet

Informations pratiques

Jaeden Izik-Dzurko : De Paris à l’intime

Le jeune pianiste canadien Jaeden Izik-Dzurko, lauréat du prestigieux Concours de Leeds 2024 et membre du Borletti-Buitoni Trust, s’impose par sa virtuosité et sa profonde sensibilité.

Son programme associe la clarté et l’élégance française de Poulenc (Suite pour piano) et de Ravel (Le Tombeau de Couperin, Oiseaux tristes) à la poésie intime de Fauré (Nocturnes, Prélude et fugue). Il s’achève sur le romantisme puissant du Prélude, Choral et Fugue de César Franck, offrant un voyage musical d’une grande exigence expressive.

Programme

Francis Poulenc

Suite pour piano, FP 19

Maurice Ravel

Miroirs, M. 43 – III. Oiseaux tristes

Le Tombeau de Couperin, M. 68

Entracte

Gabriel Fauré

Nocturne n° 2 en si majeur, op. 33, n° 2

Prélude et fugue en mi mineur, op. 46

Nocturne n° 13 en si mineur, op. 119

César Franck

Prélude, Choral et Fugue, FWV 21