UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anglet

Récital piano de Jaeden Izik-Dzurko Eglise Saint-Léon Anglet

mercredi 18 novembre 2026 · Eglise Saint-Léon · Anglet

Récital piano de Jaeden Izik-Dzurko Eglise Saint-Léon Anglet

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
20:00
Heure de fin
21:30
Lieu
Eglise Saint-Léon
Adresse
rue Amédée Dufourg
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
35€ - 25€ gratuit pour les mineurs

Jaeden Izik-Dzurko : De Paris à l’intime

Le jeune pianiste canadien Jaeden Izik-Dzurko, lauréat du prestigieux Concours de Leeds 2024 et membre du Borletti-Buitoni Trust, s’impose par sa virtuosité et sa profonde sensibilité.

Son programme associe la clarté et l’élégance française de Poulenc (Suite pour piano) et de Ravel (Le Tombeau de Couperin, Oiseaux tristes) à la poésie intime de Fauré (Nocturnes, Prélude et fugue). Il s’achève sur le romantisme puissant du Prélude, Choral et Fugue de César Franck, offrant un voyage musical d’une grande exigence expressive.

Programme

Francis Poulenc
Suite pour piano, FP 19

Maurice Ravel
Miroirs, M. 43 – III. Oiseaux tristes
Le Tombeau de Couperin, M. 68

Entracte

Gabriel Fauré
Nocturne n° 2 en si majeur, op. 33, n° 2
Prélude et fugue en mi mineur, op. 46
Nocturne n° 13 en si mineur, op. 119

César Franck
Prélude, Choral et Fugue, FWV 21

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)