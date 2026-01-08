Recital Piano et Piano Violon Dimitri Malignan et Sarah Bayens Salle Cortot Paris Jeudi 29 janvier, 20h00 sur inscription

Recital Piano et Piano Violon Dimitri Malignan et Sarah Bayens par HEC Alumni

En partenariat avec les Nouveaux Virtuoses

Récital

Dimitri Malignan, piano

Sarah Bayens, violon

Jeudi 29 janvier 2026 à 20h00

A la Salle Cortot

78, Rue Cardinet, 75 017, Paris

A l’occasion de la sortie de la sortie de leur nouvel album dédié à Henriëtte Bosmans (“Le Diable dans la nuit”, Editions Hortus), la violoniste belge Sarah Bayens et le pianiste français Dimitri Malignan mettent en miroir la grandiose Sonate pour violon et piano de la compositrice néerlandaise avec la pittoresque 2ème Sonate du compositeur norvégien Edvard Grieg, ami de famille de Bosmans.

Deux grandes Sonates assurément romantiques, d’un compositeur alors dans la force de la maturité et fortement inspiré des richesses du folklore nordique, et d’une jeune compositrice assurément influencée par le post-romantisme européen.

Des œuvres pour piano seul des deux compositeurs complètent ce programme, reflétant l’influence des fantasques Pièces lyriques de Grieg sur les Préludes de Bosmans.

PROGRAMME :

Edvard GRIEG (1843-1907)

Sonate pour violon et piano n° 2 en sol majeur, op. 13 (1867)

1. Lento doloroso – Poco allegro – Allegro vivace – Presto

2. Allegretto tranquillo

3. Allegro animato

Pièces lyriques pour piano (5ème recueil), op. 54 (1891)

n° 1. Gjætergut (garçon vacher)

n° 3. Troltog (marche des nains)

n° 4. Notturno

n° 5. Scherzo

Henriëtte BOSMANS (1895-1952)

6 Préludes pour piano (1917-1918)

n° 1. Moderato assai

n° 2. Lento assai

n° 4. Allegretto

n° 5. Lento

Sonate pour violon et piano (1918)

1. Allegro passionato, ma non troppo mosso

2. Non troppo presto

3. Adagio

4. Moderato assai – L’Istesso Tempo dell’Adagio – Allegro ma non troppo

Les artistes dédicaceront leur nouveau disque à la fin du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T22:00:00.000+01:00

Salle Cortot 76, Rue Cardinet 75017 PARIS



