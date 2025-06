Récital Piano Romantique du XIXe siècle Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur 22 juin 2025 17:00

Meurthe-et-Moselle

Récital Piano Romantique du XIXe siècle Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 17:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Avec des œuvres de Brahms, Chopin, Liszt, Scriabine… Allons à la découverte du romantisme en musique.

Courant artistique aux formes et styles variées, qui met au premier plan la mise en musique des émotions, le romantisme incarne l’expression de l’individualité, des sentiments, et de la liberté.

Piano Matthias BarlierTout public

0 .

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

English :

With works by Brahms, Chopin, Liszt, Scriabin… Let’s discover Romanticism in music.

An artistic movement in a variety of forms and styles, which puts the musical expression of emotions at the forefront, Romanticism embodies the expression of individuality, feelings and freedom.

Piano Matthias Barlier

German :

Mit Werken von Brahms, Chopin, Liszt, Skrjabin… Entdecken wir die Romantik in der Musik.

Die Romantik ist eine Kunstrichtung mit vielen verschiedenen Formen und Stilen, die die Vertonung von Emotionen in den Vordergrund stellt. Sie verkörpert den Ausdruck von Individualität, Gefühlen und Freiheit.

Klavier: Matthias Barlier

Italiano :

Con opere di Brahms, Chopin, Liszt, Scriabin… Scopriamo il Romanticismo in musica.

Movimento artistico con un’ampia varietà di forme e stili, che mette in primo piano l’espressione musicale delle emozioni, il Romanticismo incarna l’espressione dell’individualità, dei sentimenti e della libertà.

Pianoforte: Matthias Barlier

Espanol :

Con obras de Brahms, Chopin, Liszt, Scriabin… Descubramos el Romanticismo en la música.

Movimiento artístico de formas y estilos muy variados, que pone en primer plano la expresión musical de las emociones, el Romanticismo encarna la expresión de la individualidad, los sentimientos y la libertad.

Piano: Matthias Barlier

L’événement Récital Piano Romantique du XIXe siècle Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS