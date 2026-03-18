Un programme de piano solo où se combinent différents styles, de Carlos Gardel à Astor Piazzolla, de la vieja guardia au tango nuevo, avec des arrangements originaux. Toute l’élégance et la passion du tango au bout des doigts de ce pianiste virtuose.

Piano : Jorge Garcia-Herranz

Dans le cadre de la semaine des claviers du 7 au 11 avril 2026, organisation d’un récital de piano

Le mardi 07 avril 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Il vous appartient impérativement de réserver en suivant le lien ci-dessous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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