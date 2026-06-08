Informations pratiques

Berstett

Récital pour les 300 ans de l’Église de Berstett

rue de la Moutarde Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre des 300 ans de l’Église de Berstett, un récital des deux chorales du village, les Troubadours et la chorale Ritourn’Elles, se tiendra au sein de l’Église.

Un culte œcuménique aura lieu à 10h cette même journée du dimanche 11 octobre. 0 .

rue de la Moutarde Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 47 75

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English :

L’événement Récital pour les 300 ans de l’Église de Berstett Berstett a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg