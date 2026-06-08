Récital pour les 300 ans de l’Église de Berstett Berstett
dimanche 11 octobre 2026 · Berstett
Informations pratiques
Berstett
Récital pour les 300 ans de l’Église de Berstett
rue de la Moutarde Berstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre des 300 ans de l’Église de Berstett, un récital des deux chorales du village, les Troubadours et la chorale Ritourn’Elles, se tiendra au sein de l’Église.
Un culte œcuménique aura lieu à 10h cette même journée du dimanche 11 octobre. 0 .
rue de la Moutarde Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 47 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Récital pour les 300 ans de l’Église de Berstett Berstett a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Berstett (Bas-Rhin)
- Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne) Berstett 27 septembre 2026
- Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald Berstett 25 octobre 2026
- Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden) Berstett 8 novembre 2026
- Don du sang Berstett 16 novembre 2026
- Marché de Noël au Domaine Bohr avec Bienvenue à la Ferme Berstett 27 novembre 2026