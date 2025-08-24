Récital pour voix et piano au château du Martreil Le Haut Martreil Chemillé-en-Anjou

Récital pour voix et piano au château du Martreil Le Haut Martreil Chemillé-en-Anjou dimanche 24 août 2025.

Le Haut Martreil Château du Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-08-24 16:30:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

2025-08-24

Un dernier régal musical pour nos oreilles pour clôre la saison en beauté au Château du Martreil à Sainte-Christine.

Le château du Martreil clôt sa saison d’été avec une friandise musicale pour voix et piano à déguster entre amis le dimanche 24 août 2025 à 16 h 30.

L’évènement, exceptionnel, réunit la voix de Manon Gleizes et le piano de Catherine Vijoux-Deltombe, pour un programme de mélodies, drôles, pétillantes et poétiques, allant des compositeurs romantiques allemands Schumann et Schubert aux mélodies françaises de Duparc ou encore, Satie.

Soprano dramatique au tempérament généreux, Manon Gleizes possède un charisme et un humour qui séduisent immédiatement son auditoire, en France et à l’international, des qualités qu’elle exprime également dans son enseignement du chant et de la prise de parole en public.

Elle vient de s’illustrer à Baugé dans le rôle de Junon dans Orphée aux enfers d’Offenbach. Adepte du répertoire d’opéra verdien et wagnérien, elle se produit régulièrement dans le répertoire de musique de chambre avec les pianistes, Catherine Vijoux-Deltombe, Laurence Chiffoleau (Conservatoire National de Région de Saint-Nazaire) et Frédéric Jouannais (Angers-Nantes-Opéra)

Originaire de Champtoceaux, elle prend activement part au rayonnement culturel du territoire.

Professeur de piano au Conservatoire de Nantes, Catherine Vijoux-Deltombe côtoya au sein de cet établissement, bon nombre d’instrumentistes confirmés et fut souvent sollicitée pour jouer le répertoire de musique de chambre instrumentale. Elle collabore aujourd’hui avec de jeunes talents à la diffusion de

pages musicales accessibles à tout public.

Ouverture de la billetterie dès 16 h 00

Pot de l’amitié à l’issue du spectacle

Réservation par téléphone au 06.18.75.48.04 ou par mail sur contact@le-martreil.fr .

Le Haut Martreil Château du Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 contact@le-martreil.fr

English :

A final musical treat for our ears to close the season in style at the Château du Martreil in Sainte-Christine.

German :

Ein letzter musikalischer Leckerbissen für unsere Ohren, um die Saison im Château du Martreil in Sainte-Christine abzuschließen.

Italiano :

Un’ultima delizia musicale per le orecchie per chiudere la stagione in bellezza al Château du Martreil di Sainte-Christine.

Espanol :

Un último placer musical para los oídos para terminar la temporada por todo lo alto en el Château du Martreil de Sainte-Christine.

