Récital pour voix et piano au château du Martreil Le Haut Martreil Chemillé-en-Anjou

Récital pour voix et piano au château du Martreil

Le Haut Martreil Château du Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Un régal musical pour nos oreilles pour débuter la saison en beauté au Château du Martreil à Sainte-Christine.

Remettant à l’honneur les salons musicaux du XIXème siècle, le sopraniste angevin, Xavier Truong-Fallai et la pianiste nantaise, Catherine Vijoux-Deltombe, ont préparé pour vous un programme de friandises musicales drôles et poétiques empruntées à Offenbach, Poulenc, Satie ou encore, Chabrierq;

La billetterie ouvrira dès 15h30 et le spectacle sera suivi d’un pot amical dans la salle à manger du château.

Le salon n’offrant que 50 places, les réservations seront prises par ordre d’arrivée.

Réservation par téléphone au 06.18.75.48.04 ou par mail sur contact@le-martreil.fr .

Le Haut Martreil Château du Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 contact@le-martreil.fr

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English :

A musical feast for the ears to kick off the season in style at Château du Martreil in Sainte-Christine.

L’événement Récital pour voix et piano au château du Martreil Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges