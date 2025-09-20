Récital sacré, spectacle musical et poésie au domaine Paul Claudel Domaine Paul Claudel Brangues

Tarif Adultes : 10€, Tarif réduit : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Angelina Demarchi-Roussel, soprano, et Jérôme de Lignerolles, ténor, vous proposent de parcourir quelques pages de la musique sacrée vocale écrite par les plus grands compositeurs de l’histoire, avec la complicité de Grégory Berhuy au piano.

Des chants et des harmonies célestes qui résonnent depuis des siècles… Une sélection pour découvrir les trésors artistiques et vivre une divine expérience musicale !

À la musique répondent, en écho ou en contre-point, quelques grands textes de poètes : Goethe, Hugo, Desbordes-Valmore, Eluard et Claudel…

[Concert dans le parc – repli intérieur en cas de mauvais temps]

Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues, Isère Brangues 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.rencontres-brangues.fr [{« type »: « link », « value »: « http://rencontres-brangues.fr »}, {« type »: « email », « value »: « nrbrangues@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0768583711 »}] La première mention du château remonte à l’année 1351. La maison forte s’élève, alors, dans la partie septentrionale du château actuel. L’écrivain Paul Claudel en fait l’acquisition en 1927. À sa mort, en 1955, il sera enterré au fond du parc, conformément à son vœu. En raison de ses modifications et agrandissements successifs, l’édifice présente, aujourd’hui, un plan atypique en forme de « P ». Trois ailes dessinent une cour trapézoïdale cantonnée dans son angle nord-est par une tour ronde du 14e siècle. À l’intérieur, quelques éléments du mobilier rappellent la carrière de Paul Claudel en Chine, mais aussi à Prague ou à Bruxelles. Outre le château, sont disséminés plusieurs bâtiments de communs dans un parc composé de prés, sous-bois et verger, édifiés au 18e siècle. parking au sein du Domaine

© Raoul Lemercier