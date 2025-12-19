Récital So’Harp Elen Eugénie Hervochon Notre Moulin Luzy

Récital So’Harp Elen Eugénie Hervochon

Notre Moulin 5 Rue du Vieux Pont Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

À l’occasion des Nuits de la Lecture, plongez dans un univers de douceur et de poésie avec l’artiste Elen Eugénie Hervochon. Dans le récital So’harp’, Elen interprète des airs du XIXè et du XXème siècles, en s’accompagnant à la harpe. Un voyage poétique dans l’univers de l’art lyrique, où la voix et les doux accords de la harpe se mêlent pour un moment suspendu. Du classique au flamenco en passant par le romantique, les cordes voltigent de concert et nous transportent hors du temps. A la suite du récital, l’artiste proposera un échange et une séance de dédicace de ses recueils de poésie La vie au bout du crayon, Poèmes du Paradis, Solitudes .

Notre Moulin 5 Rue du Vieux Pont Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

