Récital « Verlaine en musique » Tiers-Lieu Savy Saint-Projet

Récital « Verlaine en musique » Tiers-Lieu Savy Saint-Projet dimanche 6 juillet 2025.

Récital « Verlaine en musique »

Tiers-Lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 10 EUR

10

plein tarif

Général

Date et horaire :

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Sylvie Sagot-Duvauroux et Audrey Saad interprètent ensemble un récital Autour de Verlaine .

Diplômée en musicologie à la Sorbonne, avant de suivre le précieux enseignement d’Atty Lengyel et Gabriel Lengyel en piano et musique de chambre, Sylvie Sagot-Duvauroux fonde en 206 la compagnie E il piano va qui lui permettre d’aller à la rencontre de publics éloignés des lieux dédiés à la culture via de multiples expériences en quartiers, prisons et lieux de soins.

Sa discipline instrumentale du piano est fondamentalement source de son lien au monde.

Avec Audrey Saad, elle a construit ce programme sur la base de morceaux choisis de Debussy à nos jours afin de nous faire partager la poésie dans une adaptation magistrale avec la chanteuse lyrique Audrey Saad qui partage avec elle le souci d’un choix de répertoire exigeant et sensible.

Tout public

Durée environ 1h30

Réservation conseillée

Buvette et petite restauration sur place à partir de 16h30 10 .

Tiers-Lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 20 89 42 49 cac46300@gmail.com

English :

Sylvie Sagot-Duvauroux and Audrey Saad join forces in a recital entitled « Autour de Verlaine ».

Sylvie Sagot-Duvauroux holds a degree in musicology from the Sorbonne, before studying piano and chamber music with Atty Lengyel and Gabriel Lengyel. In 206, she founded the E il piano va company, enabling her to reach out to audiences far removed from cultural venues, through numerous experiences in neighborhoods, prisons and care facilities.

His instrumental discipline on the piano is the fundamental source of his connection to the world.

With Audrey Saad, she has built this program around selected pieces from Debussy to the present day, to share the poetry in a masterly adaptation with lyric singer Audrey Saad, who shares her concern for a demanding and sensitive choice of repertoire.

German :

Sylvie Sagot-Duvauroux und Audrey Saad interpretieren gemeinsam ein Recital « Autour de Verlaine ».

Sylvie Sagot-Duvauroux studierte Musikwissenschaft an der Sorbonne, bevor sie von Atty Lengyel und Gabriel Lengyel in Klavier und Kammermusik unterrichtet wurde. 206 gründete sie die Compagnie E il piano va, die es ihr ermöglichte, durch zahlreiche Erfahrungen in Stadtvierteln, Gefängnissen und Pflegeheimen auf Menschen zuzugehen, die weit entfernt von kulturellen Einrichtungen sind.

Sein Klavierspiel ist die grundlegende Quelle seiner Verbindung zur Welt.

Mit Audrey Saad hat sie dieses Programm auf der Grundlage ausgewählter Stücke von Debussy bis heute zusammengestellt, um uns die Poesie in einer meisterhaften Adaption mit der lyrischen Sängerin Audrey Saad zu teilen, die mit ihr die Sorge um eine anspruchsvolle und sensible Repertoireauswahl teilt.

Italiano :

Sylvie Sagot-Duvauroux e Audrey Saad si esibiscono insieme in un recital intitolato « Around Verlaine ».

Sylvie Sagot-Duvauroux si è laureata in musicologia alla Sorbona, prima di studiare pianoforte e musica da camera con Atty Lengyel e Gabriel Lengyel. Nel 206 ha fondato la compagnia E il piano va, che le ha permesso di raggiungere un pubblico lontano dai luoghi della cultura, attraverso una vasta gamma di esperienze in quartieri, carceri e centri di assistenza.

La sua disciplina strumentale al pianoforte è la fonte fondamentale del suo legame con il mondo.

Con Audrey Saad, ha costruito questo programma intorno a brani selezionati da Debussy ai giorni nostri, per condividere la poesia in un adattamento magistrale con la cantante lirica Audrey Saad, che condivide la sua preoccupazione per una scelta impegnativa e sensibile del repertorio.

Espanol :

Sylvie Sagot-Duvauroux y Audrey Saad actúan juntas en un recital titulado « En torno a Verlaine ».

Sylvie Sagot-Duvauroux se licenció en musicología en la Sorbona antes de estudiar piano y música de cámara con Atty Lengyel y Gabriel Lengyel. En 206, fundó la compañía E il piano va, que le permite llegar a públicos alejados de los lugares culturales, a través de una amplia gama de experiencias en barrios, prisiones y centros asistenciales.

Su disciplina instrumental al piano es la fuente fundamental de su conexión con el mundo.

Con Audrey Saad, ha construido este programa en torno a piezas seleccionadas desde Debussy hasta nuestros días, para compartir la poesía en una adaptación magistral con la cantante de ópera Audrey Saad, que comparte su preocupación por una elección exigente y sensible del repertorio.

