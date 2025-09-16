Récital Villa Carmélie Salle d’orchestre Saint-Brieuc

Récital Villa Carmélie

Salle d’orchestre 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

De l’émotion, de la sensibilité et de la virtuosité, un beau programme ! .

Salle d’orchestre 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récital Villa Carmélie Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme