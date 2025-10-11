Récital Violon / Alto & Harpe à St Séverin Église Saint-Séverin Paris

Récital Violon / Alto & Harpe à St Séverin Église Saint-Séverin Paris samedi 11 octobre 2025.

Massenet – Méditation de Thaïs

Saint–Saëns – Fantaisie

Schubert – Sonate « Arpeggione »

Par :

Daniel DATO, Violon & Alto

Violoniste titulaire à l’orchestre Colonne pendant 15 ans

du Nouvel Orchestre Philarmonique de Radio France, Capitole de Toulouse et Orchestre de Montpellier.

Céline MATA, Harpe

Soliste de différents orchestres nationaux.

Lauréate des prestigieuses fondations : Nadia & Lily Boulanger et Lily Laskine)

Participe à de nombreux enregistrements CD et émissions TV.

Ont Participé à de nombreux enregistrements CD et émissions TV pour entre autre J-J Goldman, Gainsbourg, Céline Dion….

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Saint-Séverin Rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris