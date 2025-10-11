Récital Violon / Alto & Harpe à St Séverin Église Saint-Séverin Paris
Récital Violon / Alto & Harpe à St Séverin Église Saint-Séverin Paris samedi 11 octobre 2025.
Massenet – Méditation de Thaïs
Saint–Saëns – Fantaisie
Schubert – Sonate « Arpeggione »
Par :
Daniel DATO, Violon & Alto
Violoniste titulaire à l’orchestre Colonne pendant 15 ans
du Nouvel Orchestre Philarmonique de Radio France, Capitole de Toulouse et Orchestre de Montpellier.
Céline MATA, Harpe
Soliste de différents orchestres nationaux.
Lauréate des prestigieuses fondations : Nadia & Lily Boulanger et Lily Laskine)
Participe à de nombreux enregistrements CD et émissions TV.
Ont Participé à de nombreux enregistrements CD et émissions TV pour entre autre J-J Goldman, Gainsbourg, Céline Dion….
Le samedi 11 octobre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Église Saint-Séverin Rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris