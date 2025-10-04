Récital violon alto, piano Saales
Récital violon alto, piano Saales samedi 4 octobre 2025.
Récital violon alto, piano
Route départementale 1420 Saales Bas-Rhin
Environnement et Culture vous propose un concert pour violon alto avec Roland Cheney ex-membre du philharmonique de Strasbourg et co-fondateur du célèbre quatuor Florestan, accompagné au piano par Michel Capperon. Ils nous proposerons des ouvres de compositeurs connus pour le violon alto et de compositeurs plus classiques. .
