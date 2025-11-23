Récital Violon Contrebasse Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis

Récital Violon Contrebasse Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis

30 Rue de Meaux Senlis Oise

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’association Orphée Musique à Senlis propose un Trio Violon Contrebasse Piano le Dimanche 23 novembre à 17h.

Les artistes seront Grégoire Torossian, Julie San et Louis Dechambre.

Il sera possible de se garer gratuitement dans l’enceinte du lycée.

Billetterie sur place ou en ligne sur le site Hello Asso. 15 .

30 Rue de Meaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

