Récital Violon et Violoncelle, Bodam LEE et John Henrik MACKENROTH Royaucourt-et-Chailvet

Récital Violon et Violoncelle, Bodam LEE et John Henrik MACKENROTH

Rue du Chamoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne

2025-08-02 20:30:00

2025-08-02

Bodam LEE, violoniste, et John Henrik MACKENROTH, violoncelliste nous proposent le samedi 2 août à 20h30 un exceptionnel récital de musique de chambre pour violon et violoncelle. Jeunes musiciens qui achèvent leurs études, leur talent a été reconnu par de nombreux prix en Allemagne et ils se sont déjà produits en solo dans de grandes salles de concert.

Venez écoutez du J.S. Bach, Handel-Halvorsen, Antonin Dvorak, Edward Elgar et du G. Battista Cirri 20 .

contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

