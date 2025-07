Récital Violon & Violoncelle – Bodam LEE & John Henrik MACKENROTH église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet

Récital Violon & Violoncelle – Bodam LEE & John Henrik MACKENROTH église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet Samedi 2 août, 20h30 adulte 10 € / -18 ans : gratuit /

Au programme musique baroque et romantique ; deux jeunes virtuoses venus d’Allemagne joueront en solo et en duo : une soirée musicale d’exception dans la magnifique église de Royaucourt-et-Chailvet

L’église Saint-Julien de Royaucourt-et-Chailvet accueillera le samedi 2 août 2025 à 20h30 un récital exceptionnel réunissant deux jeunes virtuoses venus d’Allemagne : la violoniste Bodam LEE et le violoncelliste John Henrik MACKENROTH.

Ce concert propose un programme raffiné mêlant les chefs-d’œuvre de Bach à des perles du répertoire romantique. Les œuvres en solo de Jean-Sébastien Bach ouvriront la soirée avec la Sonate pour violon solo en sol mineur BWV 1001 et la Suite pour violoncelle No. 3 en do majeur, avant de laisser place à un dialogue musical entre les deux instruments avec la Sarabande avec variations de John Halvorsen, l’Humoresque No. 7 d’Anton Dvořák, le Salut d’amour d’Edward Elgar et le Duo en si bémol majeur de Giovanni Battista Cirri.

Bodam Lee, née à Séoul en 2000, s’impose déjà comme une figure marquante de sa génération. Formée en Corée puis en Allemagne, elle cumule les distinctions dans les concours internationaux et se produit régulièrement comme violon solo avec la Junge Deutsche Philharmonie. Membre fondatrice du Quatuor Parakosmos, elle a récemment reçu le Prix du meilleur partenaire au Concours de dialogue pour pianistes de Francfort en janvier 2025.

John Henrik Mackenroth, né en 1998 à Münster, brille également par son excellence artistique. Lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux, dont le premier prix du Concours international Bach solo 2021, il partage sa carrière entre récitals et prestations orchestrales au sein de la Junge Deutsche Philharmonie. Son trio avec piano lui a ouvert les portes des scènes japonaises, indiennes et européennes.

Ce récital au bénéfice de la restauration de l’église promet une soirée musicale d’exception dans le cadre acoustique privilégié de l’église Saint-Julien

Début : 2025-08-02T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-02T21:30:00.000+02:00

