Récital violon-violoncelle et piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis

Récital violon-violoncelle et piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis

30 Rue de Meaux Senlis Oise

Tarif : 15€

15

Tarif adulte

Dimanche 21 septembre 2025 à 17h

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’association Orphée Musique à Senlis propose un Trio Violon, Violoncelle et Piano le Dimanche 21 septembre à 17h.

Les artistes Augustin Marc, Léo Bredeloup et Ayaka Matsuda, interprèteront des oeuvres de Grieg, Mendelssohn et Schostacovitch.

Il sera possible de se garer gratuitement dans l’enceinte du lycée.

Billetterie sur place ou en ligne sur le site Hello Asso. 15 .

30 Rue de Meaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

