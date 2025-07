Récital violon-violoncelle Vesoul

8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-07-26 20:30:00

Vesoul le samedi 26 juillet à 20H30.

Jean-Philippe Kuzma est violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio-France. Il donne des concerts en soliste et en musique de chambre. Pierre Vieille-Cessay, violoncelliste concertiste, est professeur au conservatoire de Montrouge. Il partage son temps entre l’enseignement, les récitals seuls et la musique de chambre. Les deux musiciens ont fondé leur duo en 2012 et explorent le répertoire consacré à ces 2 instruments. Ils se produisent à Vesoul .

8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 97 12 70 vesoul@diocese-besancon.fr

