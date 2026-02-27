Récital voix et piano Pour Elles Rue de Figueras Marignane

Récital voix et piano Pour Elles

Vendredi 6 mars 2026.

A 19h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, la médiathèque Jean d’Ormesson vous propose un récital voix et piano par les ateliers vocaux (musique actuelle amplifiées) et la classe de jazz Pour Elles .

Vous y êtes attendus nombreux !

.

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 bibliotheque@ville-marignane.fr

English :

To mark Women’s Rights Day, the Jean d’Ormesson multimedia library presents a voice and piano recital by the vocal workshops (musique actuelle amplifiées) and the Pour Elles jazz class.

We look forward to seeing you there!

