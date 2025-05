Récital Yann Pétillon – Pezé-le-Robert, 6 juin 2025 07:00, Pezé-le-Robert.

Yann Pétillon interprétera au piano ses compositions de musique classique le 6 juin à 19 h à l’église de Pezé-le-Robert et sera accompagné par Isaa à la flûte traversière et Denis Galbrun au saxophone.

Pianiste compositeur interprète, cet artiste atypique compose en classique une musique intimiste teintée de blues, riche en couleurs et en harmoniques, source d’évasions planantes, qui touche aux mystères de l’invisible et nourrit l’âme. Isaa, artiste et musicienne, l’accompagne de notes colorées, profondes et libres de sa flûte traversière et Denis Galbrun de notes cuivrées et voyageuses de son saxophone. Ce trio dessine des moments uniques de beauté et vous transporte hors du temps. L’avis du public en témoigne particulièrement.

Au travers de sa modernité, le travail de composition de Yann Pétillon est une résurgence frappante de la musique classique.

Récital payant, tarif libre, organisé par le Comité de promotion de Pezé-le-Robert avec soirée champêtre (barbecue) Au III seigneurs, épicerie bar associatif de Pezé-le-Robert, réservation conseillée au 02 43 57 84 78 / 06 40 23 27 29. .

Pezé-le-Robert 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 84 78

