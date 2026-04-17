Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline Route de Monboucher Lamonzie-Saint-Martin
Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline Route de Monboucher Lamonzie-Saint-Martin vendredi 17 avril 2026.
Lamonzie-Saint-Martin
Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline
Route de Monboucher Château Monboucher Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez profiter d’un récital de mandoline et de poésie avec le duo Apollinaire, à l’occasion du Printemps des Poètes 2026.
Liberté, force vive et déployée
Un vin d’honneur vous sera offert par le Domaine de Grange Neuve.
Sur réservation. .
Route de Monboucher Château Monboucher Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63 admin@aquitainelangues.fr
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English : Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline
L’événement Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides