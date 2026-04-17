Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline Route de Monboucher Lamonzie-Saint-Martin

Lamonzie-Saint-Martin

Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline

Route de Monboucher Château Monboucher Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez profiter d’un récital de mandoline et de poésie avec le duo Apollinaire, à l’occasion du Printemps des Poètes 2026.

Liberté, force vive et déployée

Un vin d’honneur vous sera offert par le Domaine de Grange Neuve.

Sur réservation. .

Route de Monboucher Château Monboucher Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63 admin@aquitainelangues.fr

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English : Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline

L’événement Récital’Duo Apollinaire | Poésie et Mandoline Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides