Récitals des étudiants musiciens de l’ÉSAL Metz

Du 17 au 19 février 2026, sont organisés épreuves terminales d’interprétation (récitals) des étudiants musiciens du Pôle musique et danse de l’École Supérieure d’Art de Lorraine.

Cette étape constitue la dernière avant l’obtention de leur diplôme d’État de professeur de musique. À cette occasion quatre concerts sont organisés

Concert #1

Mardi 17 février 9h30-11h

Piano, flûte traversière, percussions

Concert #2

Mardi 17 février 14h-15h30

Trompette, chant lyrique, piano

Concert #3

Mercredi 18 février 9h30-11h

Guitare, flûte traversière

Concert #4

Mercredi 18 février 14h-15h30

Saxophone

Certaines pièces présentées comporteront des formes pluridisciplinaires danse, Vjing, arts plastiques.

Concerts ouverts à tous et toutes. Sans réservation.

Tous les programmes sur www.esalorraine.fr/recitalsTout public

English :

From February 17 to 19, 2026, the École Supérieure d?Art de Lorraine?s music and dance students hold their final performance tests (recitals).

This is the last stage before they obtain their State Music Teacher Diploma. Four concerts are organized for the occasion:

Concert #1

Tuesday, February 17 9:30-11am

Piano, flute, percussion

Concert #2

Tuesday, February 17 2 3:30 pm

Trumpet, opera singing, piano

Concert #3

Wednesday, February 18 9:30-11am

Guitar, flute

Concert #4

Wednesday, February 18 2 3:30 pm

Saxophone

Some of the pieces presented will include multi-disciplinary forms: dance, Vjing, visual arts.

Concerts open to all. No reservation required.

All programs on www.esalorraine.fr/recitals

