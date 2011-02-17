Récitals des étudiants musiciens de l’ÉSAL Metz
Récitals des étudiants musiciens de l’ÉSAL Metz mardi 17 février 2026.
Récitals des étudiants musiciens de l’ÉSAL
2 rue du Paradis Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 15:30:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18
Du 17 au 19 février 2026, sont organisés épreuves terminales d’interprétation (récitals) des étudiants musiciens du Pôle musique et danse de l’École Supérieure d’Art de Lorraine.
Cette étape constitue la dernière avant l’obtention de leur diplôme d’État de professeur de musique. À cette occasion quatre concerts sont organisés
Concert #1
Mardi 17 février 9h30-11h
Piano, flûte traversière, percussions
Concert #2
Mardi 17 février 14h-15h30
Trompette, chant lyrique, piano
Concert #3
Mercredi 18 février 9h30-11h
Guitare, flûte traversière
Concert #4
Mercredi 18 février 14h-15h30
Saxophone
Certaines pièces présentées comporteront des formes pluridisciplinaires danse, Vjing, arts plastiques.
Concerts ouverts à tous et toutes. Sans réservation.
Tous les programmes sur www.esalorraine.fr/recitalsTout public
0 .
2 rue du Paradis Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 28 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From February 17 to 19, 2026, the École Supérieure d?Art de Lorraine?s music and dance students hold their final performance tests (recitals).
This is the last stage before they obtain their State Music Teacher Diploma. Four concerts are organized for the occasion:
Concert #1
Tuesday, February 17 9:30-11am
Piano, flute, percussion
Concert #2
Tuesday, February 17 2 3:30 pm
Trumpet, opera singing, piano
Concert #3
Wednesday, February 18 9:30-11am
Guitar, flute
Concert #4
Wednesday, February 18 2 3:30 pm
Saxophone
Some of the pieces presented will include multi-disciplinary forms: dance, Vjing, visual arts.
Concerts open to all. No reservation required.
All programs on www.esalorraine.fr/recitals
L’événement Récitals des étudiants musiciens de l’ÉSAL Metz a été mis à jour le 2026-02-10 par AGENCE INSPIRE METZ