Récitals Les Cordes du Mont César Troissereux
Récitals Les Cordes du Mont César Troissereux samedi 6 septembre 2025.
Récitals Les Cordes du Mont César
Rue du Château Troissereux Oise
Tarif : 10 – 10 – 10
10
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 20:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-07
L’association Les Cordes du Mont César vous invite pour deux concerts au salon exceptionnels au Château de Troissereux. 10 .
Rue du Château Troissereux 60112 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 00 00 info@chateau-troissereux.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Récitals Les Cordes du Mont César Troissereux a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis