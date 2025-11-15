Récitals Winterreise et Dichterliebe Sérigny Belforêt-en-Perche

Récitals Winterreise et Dichterliebe

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Week-end romantique au Tertre.

Avec , Arthur de Nanteuil (piano), deux cycles de lieder romantiques allemands Winterreise de Franz Schubert et Dichterliebe de Robert Schumann.

Samedi 15 novembre Winterreise de Schubert par le pianiste Arthur de Nanteuil et le baryton Samuel Guibal 18h30 (Schubert)

Dimanche 16 novembre à 15h30 Dichterliebe de Schumann par Arthur de Nanteuil et le ténor Amaury Lacaille

Tarifs un concert 20€

deux concerts 30 € .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

English : Récitals Winterreise et Dichterliebe

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récitals Winterreise et Dichterliebe Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-10-18 par CdC des Collines du Perche Normand