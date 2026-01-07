Récits croisés : Aude Lachaise et Cédric Cherdel Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 16:00 – 18:00

Gratuit : non 6 € à 9 € 9 € / 6 € réduit – tarifs Nouveau Studio Théâtre sur helloasso8 € tarif unique – tarif festival Trajectoires sur site trajectoires Tout public

Laurent Cebe – Des Individué.e.s – invite Cédric et Aude en résidences croisées [Danse] Qu’appelle-t-on « récit » quand il se danse, se dit, se chante ? Jusqu’où croiser des pratiques sans les confondre ? Le Nouveau Studio Théâtre réunit Aude Lachaise et Cédric Cherdel, et les invite à se rencontrer, croiser leurs pratiques — deux espaces, deux démarches — pour une soirée partagée.Entre le medley de fragments d’Aude Lachaise — assemblage de matériaux neufs et anciens où la continuité se mêle au disparate — et le portrait scénique de Daniel mis en scène par Cédric Cherdel, le « récit » trouve plusieurs voies. « Sandra » – Textes & performances : Aude LachaiseChez Aude Lachaise, chaque extrait adopte sa forme propre, son paramétrage de l’adresse, toujours directe, mais aussi du corps, de la danse et de la performance. « Sandra, c’est aussi une amie perdue de vue que j’ai évitée dans la rue quand je l’ai recroisée… » : ce souvenir est le début d’un questionnement sur la représentation, le corps, les femmes et la valeur. « Mes ami·es m’appellent Daniel » – Cédric CherdelEn regard, Cédric Cherdel donne « Mes ami·es m’appellent Daniel », né en 2019 de sa rencontre avec Daniel Nayebi lors d’un projet avec des mineurs isolés : création évolutive, réactualisée autour de la parole de Daniel, mêlant parole, chant et danse pour raconter l’histoire d’un jeune Afghan en France. Depuis 2024, le musicien afghan Abi Rezai ponctue le récit de chansons populaires et traditionnelles. Quel écho se dessine entre un medley de fragments et un portrait scénique en mouvement ? Réponse lors de cette soirée. Durée : 1h45 à 2h Représentations les 16 et 17 janvier 2026 Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

