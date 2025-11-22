Récits de la guerre en Ukraine – Lectures Bibliothèque – 5e étage Rennes

Récits de la guerre en Ukraine – Lectures Bibliothèque – 5e étage Rennes Samedi 22 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Une jeune mère de famille, une soldate qui vit ses dernières heures, un soldat qui part à l’assaut, un autre qui écrit à son amoureuse…

Des bénévoles de l’association Solidarité Bretagne-Ukraine donnent voix à des lettres écrites par des Ukrainiennes et des Ukrainiens.

Toutes et tous racontent leur vécu, leurs épreuves, leurs dilemmes, leurs peurs et leurs espoirs. À travers ces témoignages poignants, nous mesurons la résilience et le courage de ceux qui sont au cœur du conflit.

Entrée libre.

En partenariat avec l’association Solidarité Bretagne-Ukraine.

Traductions : Ivanna Kushnir-Baron – Lectures : Christine, Gilles et Pierre

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine