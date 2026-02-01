Récits de quatre années de guerre en Ukraine Les Passagers du Livre Landerneau

Récits de quatre années de guerre en Ukraine

Les Passagers du Livre 28 rue de La Fontaine Blanche Landerneau Finistère

2026-02-24 17:30:00

2026-02-24

La librairie Les Passagers du Livre accueille une soirée lecture organisée par l’association Landerneau aux Enfants Ukrainiens, sur les récits de quatre années de guerre en Ukraine (2022 2026) d’Adeline-Ana.

De plus l’artiste Thomas Godin a offert à l’association deux gravures qui sont proposées en tombola Solidaire (2€ le ticket).

Les billets sont en vente au pub Le Keltia à Landerneau et le tirage se déroulera dans le cadre de la soirée lecture.

Les fonds récoltés grâce à la tombola serviront à l’achat d’un mini van pour un orphelinat en Ukraine. .

+33 7 55 23 09 20

