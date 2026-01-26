Récits de voyage.. à vélo La Bib Villeneuve-sur-Lot

Récits de voyage.. à vélo

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Soirée témoignages et retours d’expériences, en partenariat avec Villeneuvois à Vélo .

Pour les adultes (durée 1h).

English : Récits de voyage.. à vélo

An evening of testimonials and feedback, in partnership with Villeneuvois à Vélo .

For adults (duration: 1h).

