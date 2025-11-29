RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik] Rue Sergent Rey Bergerac

RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]

Rue Sergent Rey Espace René Coicaud Bergerac Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Performance:

RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE

6/13€ (pour l’ensemble de la soirée)

En 2024, les artistes coopérateurs prennent place

à La gare mondiale. Le temps d’une soirée, ils nous

font part de leurs expériences, de leurs histoires avec

ce lieu ; des personnes rencontrées et de ce qui se

fabrique, se tisse au fil de ces deux années. Nous

vous donnons rendez-vous à Ali’mentation Générale

et à La gare mondiale…

Programme:

18H ALI’MENTATION GÉNÉRALETRIPES

Camille Durand-Tovar Cie La Faide

(DURÉE 30MIN, SELON TON ESTOMAC)

-19H30 ARRIVÉE À LA GARE MONDIALE

Buvette et restauration confectionnée par La Brigade d’Ali’

-20H LA GARE MONDIALE ME SANTÉ VOUS MONSIEUR QUE JE PEUT FAIRE DU THEATRE ?

Gianni G. FornetCie Dromosphère

(DURÉE:1H)

-21H LA GARE MONDIALE TOUTES LES PERSONNES EN BONNE SANTÉ SE RESSEMBLENT

Olivia Stainier .

Rue Sergent Rey Espace René Coicaud Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com

English : RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]

German : RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]

Italiano :

Espanol : RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]

L’événement RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik] Bergerac a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides