RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik] Rue Sergent Rey Bergerac
RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik] Rue Sergent Rey Bergerac samedi 29 novembre 2025.
RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]
Rue Sergent Rey Espace René Coicaud Bergerac Dordogne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Performance:
RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE
6/13€ (pour l’ensemble de la soirée)
En 2024, les artistes coopérateurs prennent place
à La gare mondiale. Le temps d’une soirée, ils nous
font part de leurs expériences, de leurs histoires avec
ce lieu ; des personnes rencontrées et de ce qui se
fabrique, se tisse au fil de ces deux années. Nous
vous donnons rendez-vous à Ali’mentation Générale
et à La gare mondiale…
Programme:
18H ALI’MENTATION GÉNÉRALETRIPES
Camille Durand-Tovar Cie La Faide
(DURÉE 30MIN, SELON TON ESTOMAC)
-19H30 ARRIVÉE À LA GARE MONDIALE
Buvette et restauration confectionnée par La Brigade d’Ali’
-20H LA GARE MONDIALE ME SANTÉ VOUS MONSIEUR QUE JE PEUT FAIRE DU THEATRE ?
Gianni G. FornetCie Dromosphère
(DURÉE:1H)
-21H LA GARE MONDIALE TOUTES LES PERSONNES EN BONNE SANTÉ SE RESSEMBLENT
Olivia Stainier .
Rue Sergent Rey Espace René Coicaud Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com
English : RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]
German : RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]
Italiano :
Espanol : RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik]
L’événement RÉCITS D’EXPÉRIENCES À LA GARE MONDIALE | Festival [Trafik] Bergerac a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides