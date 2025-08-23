Récits et bords de Loire Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Récits et bords de Loire Samedi 23 août, 10h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

à partir de 8 ans

Début : 2025-08-23T10:00:00 – 2025-08-23T12:00:00

Fin : 2025-08-23T10:00:00 – 2025-08-23T12:00:00

Création d’une planche de BD autour de la Loire et visite de l’exposition Philature

Maison Julien Gracq 1 Rue du Grenier à Sel (St Florent-le-Vieil), 49410 Mauges-sur-Loire, France Mauges-sur-Loire 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr Julien Gracq (1910-2007) est un écrivain influencé par le romantisme noir et le surréalisme, qui eut le privilège d’être publié de son vivant dans la Bibliothèque de La Pléiade. Il offre à la commune de Saint-Florent-le-Vieil et à la maison dans laquelle il a passé son enfance une grande place dans ses ouvrages. En 1951, son roman « Le Rivage des Syrtes » lui vaut de remporter le prix Goncourt, qu’il refuse. Il publie ensuite ses « Lettrines » en deux volumes, ou encore « La forme d’une ville », en 1985, évocation de la ville de Nantes dans laquelle il vécut sept ans. En 1992, il revient vivre aux côtés de sa sœur dans la maison de Saint-Florent, jusqu’à son décès. La maison accueille aujourd’hui des écrivains et artistes en résidence. Les livres et productions présentés lors des visites sont d’ailleurs des créations de ces artistes. La maison abrite également une salle d’exposition d’art contemporain et une bibliothèque remarquable.

Été culturel

©maisonjuliengracq