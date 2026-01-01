Récits, gestes et transmission : conversation avec Sara Ouhaddou Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

À partir de récits intimes, de souvenirs et d’anecdotes personnelles partagés par Sara Ouhaddou, ces histoires deviennent le point de départ d’un dialogue avec l’anthropologue David Berliner et la conservatrice Myriame Deledalle, personnalités qualifiées invitées pour l’exposition Cosmogrammes.

Ensemble, ils explorent les liens profonds entre l’art contemporain et les savoirs ancestraux, l’oralité et la transmission, pour mettre en lumière la manière dont les récits façonnent le geste artistique.

Une conversation modérée par Ludovic Delalande, commissaire de l’exposition.

À propos des intervenants

David Berliner est anthropologue et professeur à l’Université libre de Bruxelles. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont « Perdre sa culture » (Zones sensibles, 2018).

Myriame Morel-Deledalle est conservatrice en chef du patrimoine au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), commissaire de l’exposition Salammbô (2024).

Sara Ouhaddou vit et travaille entre Paris et Marrakech. Artiste plasticienne, son travail a fait l’objet de plusieurs expositions internationales, parmi lesquelles Hirafen, Ateliers C3T, Tunisie (2023), Moroccan Trilogy, Museo Reina Sofía, Madrid (2021) ; Global resistance, Centre Pompidou, Paris (2020) ; Marrakech Biennale, Maroc, (2016) ; MACAAL, Galerie IFA Berlin (2024). Elle présente jusqu’au 15 février 2026 à l’ICI l’exposition Cosmogrammes.

Avec Sara Ouhaddou, Myriame Deledalle, David Berliner et Ludovic Delalande

Le samedi 24 janvier 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T17:00:00+02:00_2026-01-24T18:30:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



Afficher la carte du lieu Institut des Cultures d’Islam – Léon et trouvez le meilleur itinéraire

