Reclaim – Cie Le Théâtre d’un jour Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:45 – 21:45

Gratuit : non 24 € à 34 € 24 € à 34 € Billetterie : theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26 Tout public

Inspiré d’un rituel d’Asie centrale, « Reclaim » est une expérience immersive étonnante, comme un hymne chamanique porté par cinq acrobates, deux violoncellistes et une chanteuse lyrique. Dans un espace de jeu réduit, encerclés par les gradins et le public, les artistes se métamorphosent en animaux, grommelant à quatre pattes, masque de squelette de bêtes sur la tête, rôdant entre les spectateurs. Deuil, danse tribale et corps sauvages se succèdent au pied d’un totem – suivant une dramaturgie rigoureuse, jusqu’à ce que s’élève le chant, qui peu à peu oppose l’harmonie au chaos. Au rythme de la musique se déploient des acrobaties parfaitement maîtrisées, des sauts tendus, du main-à-main et autres portés spectaculaires. Une expérience singulière où prime le ressenti : l’instinct sauvage, la force du collectif, l’importance de la confiance en l’autre, la violence au sein du groupe et plus particulièrement entre individus masculins et féminins. Car dans le rituel asiatique « Ko’ch », si trois quarts des chamanes sont des femmes, elles tentent de construire un rapport égalitaire avec les hommes, pour offrir un monde plus juste aux générations à venir. Texte et mise en scène : Patrick MassetArtistes circassiens : Chloé Chevallier, César Mispelon, Lisandro Gallo, Paul Krügener, Joaquin Diego Bravo en alternance avec Lucas EliasChant lyrique : Blandine CoulonVioloncelle : Eugénie Defraigne et Suzanne Vermeyen en alternance avec Ambre Tamagna Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470