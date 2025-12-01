Reclaim Haguenau

Reclaim est un rituel imaginaire librement inspiré du Ko’ch en Asie Centrale, où les femmes tentent de construire un rapport égalitaire avec les hommes dans le but de proposer un monde plus juste aux générations à venir.

Ce qui est ici proposé n’est pas un spectacle, mais une expérience collective. Ce projet est vu comme une nécessité, une forme de prière laïque. Un moment hors norme à vivre comme un retour au cirque des origines, que caractérisent la sauvagerie, le cercle, l’étrangeté, la monstruosité parfois, l’hyper proximité et la peur.

Une chanteuse lyrique, deux violoncellistes et cinq circassien(ne)s en portés acrobatiques sont littéralement encerclés par les gradins et les spectateurs, dans une inquiétante proximité. Reclaim est un acte de résistance qui signifie se rendre capable de récupérer, de se réapproprier ce dont on a été séparé. .

Reclaim is an imaginary ritual freely inspired by the Ko?ch in Central Asia, where women attempt to build an egalitarian relationship with men in order to propose a fairer world for future generations.

Reclaim ist ein imaginäres Ritual, das frei vom zentralasiatischen Ko?ch inspiriert ist, in dem Frauen versuchen, eine gleichberechtigte Beziehung zu Männern aufzubauen, um den kommenden Generationen eine gerechtere Welt zu bieten.

Reclaim è un rituale immaginario liberamente ispirato al Ko?ch dell’Asia centrale, in cui le donne cercano di costruire un rapporto egualitario con gli uomini con l’obiettivo di creare un mondo più giusto per le generazioni future.

Reclaim es un ritual imaginario inspirado libremente en los ko?ch de Asia Central, en el que las mujeres intentan construir una relación igualitaria con los hombres para crear un mundo más justo para las generaciones futuras.

