RECLAIM THEATRE 95 Cergy

RECLAIM Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Du cirque aux allures de rituel ancestral…« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Couronnée du Prix Maeterlinck de la Critique 2023 dans la catégorie « Meilleur spectacle de cirque », cette création imaginée par Patrick Masset s’inspire librement du Ko’ch, cérémonie de guérison portée par les femmes chamanes d’Asie centrale. Dans un cercle intime, deux violoncellistes, une chanteuse lyrique et cinq circassien·nes mènent la danse dans une proximité immédiate avec le public. Feu, haches, masques-crânes et marionnettes convoquent un cirque des origines, physique, animal et indomptable : une traversée sensorielle et humaine étonnante, à vivre intensément.

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95