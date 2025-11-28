Reclaim • Théâtre d’un jour Théâtre de Cusset Cusset
vendredi 28 novembre 2025.
Reclaim • Théâtre d’un jour
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
2025-11-28 20:00:00
Sur une piste circulaire, cinq circassiens en portés acrobatiques, entourés de deux violoncellistes et d’une chanteuse lyrique, se fondent dans une proximité saisissante avec le public, installé tout autour de la scène.
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
English :
On a circular track, five circus performers in acrobatic stunts, surrounded by two cellists and a lyric singer, blend into a striking closeness with the audience, set up all around the stage.
German :
Auf einer kreisförmigen Bahn verschmelzen fünf Zirkusartisten in akrobatischen Hebefiguren, umgeben von zwei Cellisten und einer lyrischen Sängerin, in einer packenden Nähe mit dem Publikum, das sich rund um die Bühne befindet.
Italiano :
Su una pista circolare, cinque artisti circensi in acrobazia, circondati da due violoncellisti e da una cantante lirica, si fondono in un’impressionante vicinanza con il pubblico, disposto tutto intorno al palco.
Espanol :
En una pista circular, cinco artistas de circo en acrobacias, rodeados por dos violonchelistas y un cantante lírico, se funden en una sorprendente cercanía con el público, instalado alrededor del escenario.
