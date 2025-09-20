Récole ton doudou Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand

Récole ton doudou 20 et 21 septembre Musée d'art Roger-Quilliot

Mesurer, dépoussiérer, photographier, protéger… autant d’étapes nécessaires à l’inventaire des collections, leur étude et leur bonne conservation. Les enfants s’initient à ces opérations en récolant leur précieux doudou. Atelier proposé dans le cadre du chantier des collections en cours par Justine Bouju, chargée des collections. Pensez à apporter vos doudous !

Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 25 https://clermont-ferrand.fr/marq-musee-d-art-roger-quilliot Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

