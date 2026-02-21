Dans l’exposition L’argument du rêve, les enfants partent pour une enquête sensible et ludique. Un lancer de dé, une direction à suivre, une œuvre à observer… À chaque étape, ils·elles récoltent des fragments d’images, de formes et d’histoires, comme autant d’indices laissés par les artistes. Au fil du parcours, les morceaux s’assemblent. Puis, en atelier, chacun·e compose son propre paysage de rêve en collage.

Une aventure entre jeu, mystère et imagination, pour explorer l’exposition autrement… et créer sa propre œuvre.

Infos pratiques :

– Pour les enfants de 6 à 10 ans

– Gratuit sur inscription à l’adresse : info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Et si le hasard nous guidait à travers les rêves ?

Le samedi 04 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Atelier gratuit sur réservation.



Informations et réservations :

info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Fondation Pernod Ricard 1, cours Paul Ricard 75008 Paris

https://www.fondation-pernod-ricard.com/fr/evenement/atelier-bd-buller-avec-la-liasse-partir-de-16-ans info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com



