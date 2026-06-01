Récolte oléicole en Seine-Saint-Denis, Dans toutes les communes de Seine-Saint-Denis,
Récolte oléicole en Seine-Saint-Denis, Dans toutes les communes de Seine-Saint-Denis, samedi 31 octobre 2026.
Récolte oléicole en Seine-Saint-Denis 31 octobre – 21 novembre Dans toutes les communes de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T09:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Du 31 octobre au 21 novembre 2026
Après une première récolte fructueuse en 2025, l’Amicale des olives du 93 lance la nouvelle saison de sa récolte. Celle-ci sera ponctuée par des temps forts artistiques.
Dans toutes les communes de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France
Du 31 octobre au 21 novembre 2026
©Les Poussières
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