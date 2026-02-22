Récolte sonore Oloron-Sainte-Marie

Récolte sonore

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Grand déballage de l’association Passage de Culture à la ferme Borderouge .

Depuis plusieurs mois , un collectif s’anime autour de la volonté de créer des évènements festif sur le territoire et c’est ainsi que nous avons le plaisir de vous annoncer notre toute première soirée Récolte Sonore.

17 h Accès libre au parvis stands associatifs et marché d’artisans (bière local, softs originaux, restauration maison), animations

20 h Ouverture de la salle et concerts

– Good bass sound system ( dub )

– Sòn du maquís ( Live Synth Bass Tribe )

– Vladimorovitch ( Dj Set Bass Techno )

Adhésion gratuite mais nécessaire. .

29 Avenue de Lasseube Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@passagedecultures.fr

