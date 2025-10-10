Récoltes & Vous Saint-Germain-Laprade

Récoltes & Vous Saint-Germain-Laprade vendredi 10 octobre 2025.

Récoltes & Vous

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

« Récoltes & Vous », c’est la fête locale de l’agriculture biologique sur 3 jours avec animations, musique, théâtre, conférences, ciné, tours en calèche, grand marché biologique, etc… à Saint Germain-Laprade, commune engagée pour la bio.

.

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@natureetprogres43.org

English :

« Récoltes & Vous » is the local 3-day organic farming festival with entertainment, music, theater, conferences, movies, horse-drawn carriage rides, a large organic market, etc… in Saint Germain-Laprade, a commune committed to organic farming.

German :

« Récoltes & Vous » ist das dreitägige lokale Fest der biologischen Landwirtschaft mit Animationen, Musik, Theater, Vorträgen, Kino, Kutschfahrten, großem Biomarkt usw. in Saint Germain-Laprade, einer Gemeinde, die sich für die biologische Landwirtschaft einsetzt.

Italiano :

« Récoltes & Vous » è un festival di agricoltura biologica locale della durata di 3 giorni con eventi, musica, teatro, conferenze, film, gite in carrozza, un grande mercato biologico, ecc. a Saint Germain-Laprade, un comune impegnato nell’agricoltura biologica.

Espanol :

« Récoltes & Vous » es un festival local de agricultura ecológica de 3 días de duración con espectáculos, música, teatro, conferencias, películas, paseos en coche de caballos, un gran mercado ecológico, etc… en Saint Germain-Laprade, municipio comprometido con la agricultura ecológica.

L’événement Récoltes & Vous Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay