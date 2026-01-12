Recóndito Danse, musique et chant par Lucía La Bronce Théâtre municipal Ducourneau Agen

Recóndito Danse, musique et chant par Lucía La Bronce

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Lucía La Bronce, danseuse au ballet flamenco de Andalucía, présente Recóndito , un spectacle alliant sensibilité, délicatesse et puissance. Accompagnée par Inma La Carbonera , Manuel Pajares, Daniel Mejía El Carqui et Andrej Vujicic, elle maîtrise des mouvements vifs.

Lucía La Bronce, danseuse au ballet flamenco de Andalucía, présente Recóndito , un spectacle alliant sensibilité, délicatesse et puissance. Accompagnée par Inma La Carbonera , Manuel Pajares, Daniel Mejía El Carqui et Andrej Vujicic, elle maîtrise des mouvements vifs qui deviennent un langage à part entière. Sans artifices, la mise en scène révèle l’essence émotionnelle du flamenco, un style traditionnel enrichi par l’unicité des cinq artistes, offrant un spectacle intime et authentique, touchant le cœur des spectateurs. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Recóndito Danse, musique et chant par Lucía La Bronce

Find all the latest news and activities (stage sides, workshops, meetings, exhibitions, etc.), as well as lots of information about shows and artists, on our website!

L’événement Recóndito Danse, musique et chant par Lucía La Bronce Agen a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Destination Agen