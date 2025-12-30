RECONDITO DE ET AVEC LUCIA LA BRONCE SALLE NELSON MANDELA Capestang

RECONDITO DE ET AVEC LUCIA LA BRONCE Début : 2026-01-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Étoile montante du flamenco, Lucia « La Bronce » captive par sa vivacité et sa sincérité. En 2025 elle crée Recóndito, un spectacle vibrant où se mêlent technique magistrale, émotion pure et une touche d’imprévisible, dans un flamenco profondément personnel.Lucía La Bronce est danseuse permanente au ballet flamenco de Andalucía à Séville. Dissimulée, cachée, masquée… C’est ainsi que la bailaora définit sa danse.Dans Recóndito, elle livre une création intime où chaque mouvement raconte un voyage intérieur, entre vérité et introspection. Un spectacle sensible à son image, qui mêle avec subtilité la délicatesse et la puissance.Recóndito, c’est aussi un dialogue intime entre la danseuse et la musique, une recherche constante de l’équilibre entre la tradition et l’improvisation. Accompagnée sur scène d’artistes virtuoses, deux chanteurs.euses et deux musiciens, la danseuse offre une proposition flamenca interprétée selon les bases traditionnelles, dans laquelle chacun des artistes y laisse une empreinte personnelle. Le résultat est un spectacle intime, authentique et élégant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE NELSON MANDELA Avenue de la République 34310 Capestang 34