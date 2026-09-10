Recóndito, Lucía La Bronce – Cie Lucía La Bronce Triangle, cité de la danse Rennes
jeudi 17 décembre 2026 · Triangle, cité de la danse · Rennes
Informations pratiques
Recóndito, Lucía La Bronce – Cie Lucía La Bronce Triangle, cité de la danse Rennes 17 et 18 décembre Ille-et-Vilaine
Accompagnée de 4 musicien·nes, la danseuse flamenco Lucía La Bronce nous emporte dans la nuit sévillane. À la fois délicat et puissant, Recóndito mêle rythmes effervescents et gestes précis.
**Lucía La Bronce, révélée au sein du Ballet Flamenco de Andalucía, nous emporte dans une nuit sévillane au cœur de l’hiver…**
Accompagnée de 4 musicien·nes, elle propose avec Recóndito un spectacle délicat et puissant, qui touche le·la spectateur·ice au cœur. Sa danse virtuose mêle rythmes effervescents et gestes précis. Chaque coup de pied, chaque tour, chaque geste des bras devient un langage en soi. Les poignets s’ourlent, le corps se cambre, les talons frappent au sol.
Dans un équilibre subtil entre tradition et intimité partagée, la danse, le chant, la guitare et les percussions s’entrelacent pour révéler l’essence des émotions propres au flamenco.
++ Conférence Rebonds : « Danser les émotions : le flamenco, d’expression vitale à spectacle vivant », par des enseignant·es chercheur·ses de Rennes 2
[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/rebonds-recondito](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/rebonds-recondito)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-17T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-18T21:40:00.000+01:00
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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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