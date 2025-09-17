Reconnaissance des arbres Merlieux-et-Fouquerolles

Reconnaissance des arbres Merlieux-et-Fouquerolles mercredi 17 septembre 2025.

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

14:00:00

16:00:00

2025-09-17

Au cours de cette animation (en partenariat avec le CPIE), vous apprendrez à différencier les feuilles simples des feuilles composées, les écorces lisses des écorces épaisses. Vous regarderez les différentes formes de bourgeons, vous réaliserez des frottis d'écorces ou de feuilles et vous observerez la position des rameaux. Les arbres n'auront plus de secret pour vous !

Réservations geodomia@aisne.fr / 03 23 80 32 20

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

