Reconnaissance des bêtes et insectes – Parc du Grand Blottereau Nantes 2 juillet 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 15:00 – 16:00

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Venez explorer l’environnement, apprendre à identifier diverses petites bêtes et comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000

06 99 51 60 26 https://my.weezevent.com/biodiversete-tous-ambassadeurs-de-la-biodiversite