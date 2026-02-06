Reconnaissance des chants d’oiseaux à Lestiou

Mézières-lez-Cléry Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 19:30:00

2026-03-22

Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux.

Rendez-vous dimanche 22 mars de 17H à 19H30.

Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.

En partenariat avec l’écolieu de Bellevue à Cléry-Saint-André.

Points d’intérêts de la randonnée

Butte des Élus, Rivière de l’Ardoux, Sous-bois de Sologne, Domaine du Gué du Roi, Hameau de Roland

Infos pratiques

Dimanche 22 mars de 17H à 19H30

Départ en covoiturage depuis l’écolieu de Bellevue à Cléry Saint André

Groupe limité à 8 personnes Réservation en ligne obligatoire

Contact

06.86.28.72.37 angelique.pledran@gmail.com 25 .

Mézières-lez-Cléry 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Every last Sunday of the month, during the most propitious season: learn to recognize bird songs.

