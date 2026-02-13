Reconnaissance des chants d’oiseaux

Lestiou Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux.

Rendez-vous samedi 18 avril de 18H30 à 20H.

A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.

Points d’intérêts de la balade Balade Gobionne, Lavoir, Église Saint Sulpice, Loire à vélo, Rivière du Lien, Chemin de Compostelle, Promenade Edwige Feuillère, Centrale de Saint Laurent des Eaux

Rendez-vous samedi 18 avril de 18H30 à 20H Parking de l’église, à Lestiou

Réservation obligatoire Places limitées à 8 personnes 25 .

Lestiou 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the most propitious season: learn to recognize bird songs.

Meet us on Saturday April 18 from 6:30 to 8pm.

L’événement Reconnaissance des chants d’oiseaux Lestiou a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT41