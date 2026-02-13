Reconnaissance des chants d’oiseaux Lestiou
Reconnaissance des chants d’oiseaux Lestiou samedi 18 avril 2026.
Reconnaissance des chants d’oiseaux
Lestiou Loir-et-Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18 20:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux.
Rendez-vous samedi 18 avril de 18H30 à 20H.
A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.
Points d’intérêts de la balade Balade Gobionne, Lavoir, Église Saint Sulpice, Loire à vélo, Rivière du Lien, Chemin de Compostelle, Promenade Edwige Feuillère, Centrale de Saint Laurent des Eaux
Rendez-vous samedi 18 avril de 18H30 à 20H Parking de l’église, à Lestiou
Réservation obligatoire Places limitées à 8 personnes 25 .
Lestiou 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the most propitious season: learn to recognize bird songs.
Meet us on Saturday April 18 from 6:30 to 8pm.
L’événement Reconnaissance des chants d’oiseaux Lestiou a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT41