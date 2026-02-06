Reconnaissance des chants d’oiseaux Saint-Jean-de-Braye

Reconnaissance des chants d’oiseaux

Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.

Rendez-vous samedi 4 avril de 18H30 à 20H

Parc des Longues Allées, Saint Jean de Braye

Sortie limitée à 8 personnes

Réservation en ligne obligatoire 25 .

46 Rue de la Bissonnerie Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Every last Sunday of the month, during the most propitious season: learn to recognize bird songs.

