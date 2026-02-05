Reconnaissance des chants d’oiseaux

Yèvre-la-Ville

14 mars 2026, 17h30-19h00

fin : 2026-03-14 19:00:00

2026-03-14

Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.

Points d’intérêts de la sortie

Forteresse médiévale de Yèvre le Châtel, Rivière de la Rimarde, Eglise Saint Lubin, Roseraie

Infos pratiques

Rendez-vous samedi 14 mars de 17h30 à 19h

Yèvre le Châtel

Sortie limitée à 8 personnes

Réservation en ligne obligatoire

Contact

06.86.28.72.37 angelique.pledran@gmail.com

25€

English :

Every last Sunday of the month, during the most propitious season: learn to recognize birdsong

bird songs.

