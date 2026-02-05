Reconnaissance des chants d’oiseaux Yèvre-la-Ville
Reconnaissance des chants d’oiseaux Yèvre-la-Ville samedi 14 mars 2026.
Reconnaissance des chants d’oiseaux
Yèvre-la-Ville Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:30:00
fin : 2026-03-14 19:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants
d’oiseaux.
Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.
Points d’intérêts de la sortie
Forteresse médiévale de Yèvre le Châtel, Rivière de la Rimarde, Eglise Saint Lubin, Roseraie
Infos pratiques
Rendez-vous samedi 14 mars de 17h30 à 19h
Yèvre le Châtel
Sortie limitée à 8 personnes
Réservation en ligne obligatoire
Contact
06.86.28.72.37 angelique.pledran@gmail.com 25 .
Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every last Sunday of the month, during the most propitious season: learn to recognize birdsong
bird songs.
L’événement Reconnaissance des chants d’oiseaux Yèvre-la-Ville a été mis à jour le 2026-02-05 par OT GRAND PITHIVERAIS